30 из 50 прибывших в Екатеринбург новых троллейбусов вышли на маршруты

Все 50 закупленных для Екатеринбурга новых троллейбусов прибыли в уральскую столицу. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Как уточнили в мэрии, речь идет о комфортных низкопольных машинах модели "Синара-6254". Из них 30 троллейбусов уже курсируют по улицам на маршрутах:

№26 "Коммунистическая – Крауля";

№31 "Химмаш – ЖД-вокзал";

№33 "Коммунистическая – Педуниверситет";

№36 "Химмаш – Академическая".

Остальные еще проходят необходимую подготовку: пуско-наладку, регистрацию и обкатку. Затем их также выпустят на улицы.

Ранее мэр уральской столицы Алексей Орлов рассказал, сколько нового общественного транспорта появится в городе. А сегодня в администрации Екатеринбурга сообщили о первых итогах действия брутто-контрактов.