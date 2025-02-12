30 из 50 прибывших в Екатеринбург новых троллейбусов вышли на маршруты
Все 50 закупленных для Екатеринбурга новых троллейбусов прибыли в уральскую столицу. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.
Как уточнили в мэрии, речь идет о комфортных низкопольных машинах модели "Синара-6254". Из них 30 троллейбусов уже курсируют по улицам на маршрутах:
- №26 "Коммунистическая – Крауля";
- №31 "Химмаш – ЖД-вокзал";
- №33 "Коммунистическая – Педуниверситет";
- №36 "Химмаш – Академическая".
Остальные еще проходят необходимую подготовку: пуско-наладку, регистрацию и обкатку. Затем их также выпустят на улицы.
Ранее мэр уральской столицы Алексей Орлов рассказал, сколько нового общественного транспорта появится в городе. А сегодня в администрации Екатеринбурга сообщили о первых итогах действия брутто-контрактов.