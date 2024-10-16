Контракт на поставку троллейбусов для Екатеринбурга выиграла "Синара"

Контракт на поставку 50 новых троллейбусов для Екатеринбурга выиграла компания "Синара". Об этом сообщает Telegram-канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с городской администрацией.

По его данным, цена контракта с победителем составила 1 млрд 633 млн 500 тысяч рублей.

"Заявку "Транс-Альфа" отклонили, потому что те неправильно истолковали технические характеристики. Участник закупки предложил троллейбусы российского производства с дополнительными оконными проемами в боковой обшивке. В изложенных ТХ их быть не должно", - пишет канал.

Накануне.RU обратилось за комментарием в пресс-службу администрации Екатеринбурга. Там подтвердили, что контракт действительно выиграла "Синара", но пообещали рассказать все подробности позже.

О том, что мэрия объявила конкурс на закуп 50 новых троллейбусов с удлиненным автономным ходом, стало известно в конце сентября. Как заявлял глава города Алексей Орлов, подобные модели впервые появились на улицах Екатеринбурга в год его 300-летия, а поставка очередной партии позволит обновить троллейбусный парк почти на 50%.