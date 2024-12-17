Мэр Екатеринбурга рассказал, сколько нового общественного транспорта появится в городе

В Екатеринбурге в течение следующего года планируется постепенно обновлять парк общественного транспорта. Об этом в ходе сегодняшней "прямой линии" заявил глава города Алексей Орлов.

Как отметил мэр, средний возраст городских трамваев перешагнул за 40 лет – в основном это "Татры" чешского производства, которые ездят еще с советских времен. А средний возраст троллейбусов составляет 30 лет.

Орлов добавил, что с 2020 года в городе появилось более 190 новых автобусов. В прошлом году было закуплено 50 троллейбусов с увеличенным автономным ходом, которые уже ездят по улицам Екатеринбурга. В этом году планируется приобрести еще 50 новых троллейбусов производства "Синары".

"Поставка идет строго в соответствии с графиком. Почти наполовину обновим троллейбусный парк. Старые машины списываются. Все. У них пробег – 500 тысяч км. Столько быть не должно", - заметил мэр.

По его словам, что касается обновления трамвайного парка, то уже в начале следующего года будет объявлен конкурс на приобретение 15 трехсекционных трамваев. Предполагается, что в течение 2025 года будет объявлен конкурс еще на 35 трамваев.

"Обновление подвижного состава не производилось многие годы. Вопрос стоит очень остро. Уверен, что все планы мы реализуем", - заключил Алексей Орлов.