В Академическом открылся новый детский сад, "встроенный" в жилой квартал

11 Февраля 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Трамп пригрозил России санкциями и пошлинами

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

В Академическом открылся новый детский сад, "встроенный" в жилой квартал

В Академическом районе Екатеринбурга открылся новый детский сад. Дошкольное учреждение в микрорайоне Краснолесье спроектировала, построила и ввела в эксплуатацию компания "Атомстройкомплекс".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе застройщика, современное трехэтажное здание общей площадью 2 тысячи квадратных метров "встроено" в жилой квартал "ART. Город-парк" (также возведенный "Атомом") и рассчитано на 100 детей. В корпусе расположены светлые и просторные помещения групп, универсальный зал для спортивных и музыкальных занятий, медицинский кабинет.

Также садик оснащен передовыми системами кондиционирования, звукоизоляции и очистки воды. Для безопасности детей и удобства персонала в пищеблоке установлен лифтовой подъемник, отправляющий горячее питание в раздаточную зону на втором и третьем этажах.

Новый детский сад в Академическом районе Екатеринбурга(2025)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

"В нашем детском саду четыре группы полного дня, для каждой предусмотрена собственная игровая площадка с крытыми верандами. Мы благодарны "Атомстройкомплексу" за качественную и быструю работу: в мае 2024 года в здании садика начались отделочные работы, в августе мы уже приняли его – и в октябре к нам пришли первые малыши. А на Новый год "Атом" подарил коллективу детского сада и его воспитанникам прекрасную елочку!", - рассказала заведующая дошкольным отделением МАОУ СОШ №181 Ольга Мезенцева.

Качество строительства и местоположение нового детского сада высоко оценили и родители. Семьи, живущие непосредственно в ЖК "ART. Город-парк", рады, что садик находится всего в 100 шагах от дома, и называют его настоящей жемчужиной жилого квартала.

Новый детский сад в Академическом районе Екатеринбурга(2025)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

"Атом" продолжает активно развивать инфраструктуру Академического и микрорайона Краснолесье в частности. Уже этим летом компания рассчитывает начать работы по благоустройству нового парка. Его территория с современными игровыми и спортивными площадками станет центром притяжения всех жителей микрорайона, включая людей с ОВЗ.

Также в самом сердце парка предусмотрено место для целого образовательного центра: еще одного детского сада для 350 детей и школы для 1500 детей. Их расположение среди деревьев будет благотворно влиять на самочувствие малышей и подростков и насытит учебный процесс интересным и полезным взаимодействием с окружающей средой парка.

Теги: детский сад, ЖК, открытие, Академический


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети