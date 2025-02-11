В Академическом открылся новый детский сад, "встроенный" в жилой квартал

В Академическом районе Екатеринбурга открылся новый детский сад. Дошкольное учреждение в микрорайоне Краснолесье спроектировала, построила и ввела в эксплуатацию компания "Атомстройкомплекс".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе застройщика, современное трехэтажное здание общей площадью 2 тысячи квадратных метров "встроено" в жилой квартал "ART. Город-парк" (также возведенный "Атомом") и рассчитано на 100 детей. В корпусе расположены светлые и просторные помещения групп, универсальный зал для спортивных и музыкальных занятий, медицинский кабинет.

Также садик оснащен передовыми системами кондиционирования, звукоизоляции и очистки воды. Для безопасности детей и удобства персонала в пищеблоке установлен лифтовой подъемник, отправляющий горячее питание в раздаточную зону на втором и третьем этажах.

"В нашем детском саду четыре группы полного дня, для каждой предусмотрена собственная игровая площадка с крытыми верандами. Мы благодарны "Атомстройкомплексу" за качественную и быструю работу: в мае 2024 года в здании садика начались отделочные работы, в августе мы уже приняли его – и в октябре к нам пришли первые малыши. А на Новый год "Атом" подарил коллективу детского сада и его воспитанникам прекрасную елочку!", - рассказала заведующая дошкольным отделением МАОУ СОШ №181 Ольга Мезенцева.

Качество строительства и местоположение нового детского сада высоко оценили и родители. Семьи, живущие непосредственно в ЖК "ART. Город-парк", рады, что садик находится всего в 100 шагах от дома, и называют его настоящей жемчужиной жилого квартала.

"Атом" продолжает активно развивать инфраструктуру Академического и микрорайона Краснолесье в частности. Уже этим летом компания рассчитывает начать работы по благоустройству нового парка. Его территория с современными игровыми и спортивными площадками станет центром притяжения всех жителей микрорайона, включая людей с ОВЗ.

Также в самом сердце парка предусмотрено место для целого образовательного центра: еще одного детского сада для 350 детей и школы для 1500 детей. Их расположение среди деревьев будет благотворно влиять на самочувствие малышей и подростков и насытит учебный процесс интересным и полезным взаимодействием с окружающей средой парка.