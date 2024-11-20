В Екатеринбурге утверждена концепция нового парка в Краснолесье

В Екатеринбурге совет по общественным пространствам утвердил концепцию благоустройства нового парка в Краснолесье. Ее разработала необычная команда, в состав которой помимо архитекторов вошли ученые Ботанического сада УрО РАН.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс", коллаборация понадобилась для того, чтобы обеспечить научный подход в работе с зелеными насаждениями. Сейчас на площади в 16 га растет более 9 тысяч деревьев, 12% из них находятся в аварийном состоянии. Если ничего не предпринимать, количество аварийных деревьев будет с каждым годом расти, представляя угрозу для жителей. Задача проектной команды – не только разработать современные пространства для прогулок и отдыха, но и предусмотреть условия для возобновления древостоя в парке.

"Ранее при участии экспертов Российской академии наук в Екатеринбурге была проведена уникальная работа по разработке стандарта благоустройства парков и бульваров. В представленной концепции благоустройства парка в Краснолесье мы учли рекомендации, приведенные в этом стандарте, а также применили свои научные знания в области интродукции растений. Благодаря участию Ботанического сада в проектировании парка впервые в Екатеринбурге будет реализован экологический подход к городским общественным пространствам, который нацелен на сохранение биотической идентичности города", - подчеркнула директор Ботанического сада УрО РАН Алена Третьякова.

Концепция разработана максимально бережно по отношению к зеленым насаждениям. Все дорожки и функциональные площадки размещены на участках, где нет здоровых деревьев – чтобы избежать ненужной вырубки. Также концепция предполагает высадку в парке 15 тысяч новых деревьев и кустарников, устройство 40 тысяч квадратных метров газонов и цветников, организацию сада непрерывного цветения и зоны естественного разнообразия, где будут созданы условия для образовательных мероприятий юннатской станции, действующей на базе расположенной в районе школы №181.

"В основе разработанной концепции парка лежат мнения и пожелания жителей микрорайона, которые мы собирали и анализировали на протяжении нескольких лет. Мы постарались учесть и запрос на безопасное, цивилизованное пространство для проведения открытых уроков со стороны школ; запрос на безбарьерную среду и инклюзивные площадки со стороны организаций, занимающихся реабилитацией детей и взрослых с ограниченными возможностями. А также более 6 тысяч требований сделать в парке уличное освещение, современные детские и спортивные площадки – эти обращения поступили в комитет по благоустройству администрации Екатеринбурга от инициативных групп жителей", - отметила директор по проектированию компании "Атомстройкомплекс" Екатерина Спирина.

Эксперты совета по общественным пространствам высоко оценили представленную концепцию, однако дали ряд предложений по ее улучшению – в частности, обеспечить транзитные пути через парк для школьников и жителей квартала, откорректировать тропиночную сеть таким образом, чтобы предотвратить вытаптывание почвы в парке.

"Это не первая концепция развития квартала. Мы рассматривали ранее выполненные концепции и представляем, какой объем работы был сделан. В финальном проекте удалось выдержать баланс между сохранением природной функции парка и учетом тех запросов и сценариев, которые уже сформировались у жителей микрорайона. В районе будет создано комфортное и безопасное природное пространство, которым смогут пользоваться абсолютно все", - заявил главный архитектор, директор департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений, председатель совета по общественным пространствам Руслан Габдрахманов.

Через дорогу от нового парка расположена еще одна зеленая зона – Юго-Западный лесопарк, площадь которого составляет порядка 600 га. Таким образом, у жителей микрорайона будет выбор, в каком из зеленых уголков отдыхать.