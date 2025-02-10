10 Февраля 2025
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Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Главу Дегтярска отпустили из СИЗО под домашний арест

Суд изменил меру пресечения главе Дегтярска Вадиму Пильникову. Чиновника отпустили из СИЗО под домашний арест.
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Силовики задержали мэра в начале декабря прошлого года. Ему вменили статью УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере". 7 декабря Первоуральский городской суд избрал меру пресечения: глава Дегтярска был заключен под стражу до февраля 2025 года.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, 30 января по ходатайству следствия срок под стражей вновь был продлен. Однако уже через неделю следователь вновь обратился в суд с ходатайством об изменении Пильникову меры пресечения, запросив для него домашний арест.

Суд, изучив материалы, ходатайство удовлетворил. Новая мера пресечения – домашний арест до 5 апреля 2025 года.

Напомним, что после задержания Вадима Пильникова был арестован бывший замглавы администрации Дегтярска Виктор Солдатов. Экс-чиновника отправили в СИЗО по делу о посредничестве во взятке в особо крупном размере.

Теги: Пильников, Дегтярск, мэр, суд, домашний арест


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