Жителям Латвии запрещают посещать Россию и Белоруссию

Жителям Латвии не советуют посещать Россию и Белоруссию. Об этом заявил глава латвийского МВД Рихардс Козловскис, пишет РБК.

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По его словам, границы с этими странами могут оперативно закрыть при малейшем обостении ситуации.

"Я понимаю, что у людей там есть родственники, дела, но такие поездки нужно сократить до минимума", — сказал он.

Козловскис подчеркнул, что в случае угрозы со стороны восточных соседей, границу могут закрыть за несколько часов.

В октябре прошлого года семья с 10 детьми сбежала из Латвии из-за дискриминации русскоязычного населения. Они планируют жить в Смоленской области, сообщает телеканал ОНТ. Супруги проживали в Риге. После лишения льгот и поступающих в их сторону угроз о лишении родительских прав они решили переехать в Россию.

Тогда же власти Латвии запретили дизайнеру Артемию Лебедеву и юмористу Валерию Пономаренко въезд в республику на неопределенный срок. Об этом сообщила министр иностранных дел страны Байба Браже. По ее словам, граждан РФ внесли в список нежелательных лиц (персона нон грата).