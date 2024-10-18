Семья с 10 детьми бежала из Латвии из-за дискриминации русскоязычного населения

Семья с 10 детьми сбежала из Латвии из-за дискриминации русскоязычного населения. Они планируют жить в Смоленской области, сообщает телеканал ОНТ. Супруги проживали в Риге. После лишения льгот и поступающих в их сторону угроз о лишении родительских прав они решили переехать в Россию.

"17 октября семья из 12-ти человек смогла без потери времени на подготовку документов благодаря белорусскому безвизу проследовать в нашу страну", - сообщает телеграм-канал пограничного комитета Белоруссии.

По информации ведомства, сейчас семья направляется от пункта пропуска Григоровщина в Минск на автобусе, предоставленном пограничной службой Белоруссии.

"Уже завтра у семьи Морозовых начнется новая жизнь. Предстоит еще один переезд, в Россию — это желание семьи. При содействии российского фонда поддержки и помощи многодетная семья начнет новую жизнь", — сказали в эфире телеканала ОНТ.

В Белоруссии с 2022 года действует безвизовый порядок въезда через наземные пункты пропуска для граждан Польши, Литвы и Латвии. В июле президент Александр Лукашенко распространил его на граждан еще 35 стран Европы. Этот порядок будет действовать до 31 декабря 2024 года.