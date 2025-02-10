В Екатеринбурге таксист сбил пешеходов, меняющих колесо. Один погиб, трое пострадали

10 Февраля 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Трамп пригрозил России санкциями и пошлинами

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Происшествия Свердловская область
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области

В Екатеринбурге таксист сбил пешеходов, меняющих колесо. Один погиб, трое пострадали

В Екатеринбурге водитель не справился с управлением, выехал на обочину и сбил пешеходов, меняющих колесо. В результате, один человек погиб, а еще трое, включая ребенка, получили травмы различной степени тяжести. Подробнее об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Свердловской области.

Трагедия произошла 9 февраля в районе дома № 232 по улице Московской в Ленинском районе города. По предварительной информации, водитель "Фольксваген Поло" 1992 г.р. ехал по Объездной в сторону улицы Светлореченская. На высокой скорости он допустил касание с движущимися впереди "Лексусом" и "Тойота РАВ4", после чего выехал на правую полосу, столкнулся со стоящим там "Ниссан Марч" и сбил четверых пешеходов. ПО данным местных СМИ, водитель "Фольксвагена" - таксист.

ДТП в районе дома № 232 по улице Московской в Ленинском районе Екатеринбурга(2025)|Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области

Установлено, что у "Ниссан Марч" было повреждено колесо. Женщина-водитель позвала на помощь двух мужчин, которые в момент наезда и занимались заменой покрышки. Рядом также находился ребенок. В результате ДТП мужчина 1985 г.р. получил смертельные ранения. Остальные трое доставлены в медицинское учреждение с различными травмами.

Госавтоинспекторы также установили, что в нарушение ПДД, пешеходы не выставили знак аварийной остановки и не использовали средства пассивной защиты. Водители "Лексус" и "Тойота РАВ4", участвовавшие в столкновении, оставили место происшествия. В настоящее время они разыскиваются правоохранительными органами.

ДТП в районе дома № 232 по улице Московской в Ленинском районе Екатеринбурга(2025)|Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области

Госавтоинспекция обращает внимание участников дорожного движения на необходимость соблюдения правил безопасности и выбора адекватного стиля вождения. Водителей автомобилей "Лексус" и "Тойота РАВ4" просят незамедлительно явиться в органы полиции для дачи показаний. Свидетелей данного происшествия или лиц, обладающих любой информацией относительно произошедшего, также просят связаться с дежурной частью отдела Госавтоинспекции УМВД России по Екатеринбургу по телефону +7(999)-563-43-34 или 02, а также по адресу: г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 20, конфиденциальность гарантируется.

Теги: Екатеринбург, Московская, ДТП, ребенок


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети