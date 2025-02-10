В Екатеринбурге таксист сбил пешеходов, меняющих колесо. Один погиб, трое пострадали

В Екатеринбурге водитель не справился с управлением, выехал на обочину и сбил пешеходов, меняющих колесо. В результате, один человек погиб, а еще трое, включая ребенка, получили травмы различной степени тяжести. Подробнее об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Свердловской области.

Трагедия произошла 9 февраля в районе дома № 232 по улице Московской в Ленинском районе города. По предварительной информации, водитель "Фольксваген Поло" 1992 г.р. ехал по Объездной в сторону улицы Светлореченская. На высокой скорости он допустил касание с движущимися впереди "Лексусом" и "Тойота РАВ4", после чего выехал на правую полосу, столкнулся со стоящим там "Ниссан Марч" и сбил четверых пешеходов. ПО данным местных СМИ, водитель "Фольксвагена" - таксист.

Установлено, что у "Ниссан Марч" было повреждено колесо. Женщина-водитель позвала на помощь двух мужчин, которые в момент наезда и занимались заменой покрышки. Рядом также находился ребенок. В результате ДТП мужчина 1985 г.р. получил смертельные ранения. Остальные трое доставлены в медицинское учреждение с различными травмами.

Госавтоинспекторы также установили, что в нарушение ПДД, пешеходы не выставили знак аварийной остановки и не использовали средства пассивной защиты. Водители "Лексус" и "Тойота РАВ4", участвовавшие в столкновении, оставили место происшествия. В настоящее время они разыскиваются правоохранительными органами.

Госавтоинспекция обращает внимание участников дорожного движения на необходимость соблюдения правил безопасности и выбора адекватного стиля вождения. Водителей автомобилей "Лексус" и "Тойота РАВ4" просят незамедлительно явиться в органы полиции для дачи показаний. Свидетелей данного происшествия или лиц, обладающих любой информацией относительно произошедшего, также просят связаться с дежурной частью отдела Госавтоинспекции УМВД России по Екатеринбургу по телефону +7(999)-563-43-34 или 02, а также по адресу: г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 20, конфиденциальность гарантируется.