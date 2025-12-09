09 Декабря 2025
Общество В России
Фото: Накануне.RU

Володин отправил всех, кто против сплошной рубки леса на Байкале, записаться в иноагенты

Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла скандальный законопроект о сплошных рубках леса на Байкале. В третьем чтении за принятие документа голосовали 323 депутат, против – 71 депутат, воздержавшихся не было (но были не голосовавшие).
Хотя сторонники законопроекта ("Единая Россия", ЛДПР, "Новые люди") настаивают на том, что это "закон о защите озера" и он, якобы, "наконец-то запрещает сплошные рубки", фактически сплошные рубки леса запрещены в текущем законодательстве, а принятым законом они разрешаются. Только с одобрения Российской академии наук и под другим названием – в весеннюю сессию планируется "переименовать" в законодательных актах сплошные рубки в санитарные или оздоровительные (потому что – как справедливо отмечают сами сторонники этого закона – "сплошные рубки ассоциируются с чем-то промышленным").

Обсуждение законопроекта во втором чтении можно назвать "Грешневиков против всех": депутат-"справедливоросс" Анатолий Грешневиков попросил рассмотреть отдельно все его 30 поправок, хотя он и признал, что они будут отклонены парламентским большинством. Коллега "справедливоросса" из КПРФ Вячеслав Мархаев назвал Грешневикова "главным защитником Байкала в России".

Грешневиков в своем выступлении напомнил, что из пяти секций Российской академии наук три – то есть большинство – проголосовали против законопроекта. "Что, мы их [академиков] тоже в иноагенты запишем?" – задал риторический вопрос Грешневиков. Отметим, что перед этим спикер Госдумы Вячеслав Володин ("Единая Россия") предложил всем, кто выступает против законопроекта "идти записываться в иноагенты", причина – их точка зрения совпадает с "гринписовской" (Генпрокуратура присвоила Greenpeace статус нежелательной организации в РФ). Грешневиков также отметил, что "рубки – это рубки, как их не назови – санитарные или сплошные".

Озеро Байкал(2024)|Фото: Накануне.RU

Некоторую попытку выступить против законопроекта предпринял экс-губернатор Иркутской области и депутат Госдумы от КПРФ Сергей Левченко. Он отметил, что ничего нового в законе нет – вопреки утверждениям его сторонников. Госэкспертиза для проведения работ в центральной экологической зоне Байкала требуется и сейчас, рубки – запрещены и сейчас.

Комментарий главы комитета ГД по экологии Дмитрия Кобылкина ("Единая Россия") предполагает, что законопроект, мягко говоря, не идеален – парламентарий называет его "горьким": "Законы с запретами привели к тому, что мы сегодня фиксируем – ситуация ухудшается. Дикий туризм увеличивается, по нашему прогнозу – увеличится в два раза. От этого только мусора становится больше. Если мы ничего не будем делать – ситуация только будет ухудшаться. Мы не можем предложить туристам никаких отелей – их нельзя строить. Мы не можем делать дороги, обеспечить людям их конституционные права. Мы с вами государственные люди. Должны принимать такие законы, которые иногда горькие, которые иногда не соответствуют нашим экологическим представлениям".

