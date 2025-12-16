Путин подписал закон о рубках леса на Байкале

Президент России Владимир Путин утвердил закон, который разрешает сплошную рубку погибших и поврежденных лесов в центральной экологической зоне Байкальской природной территории.

Поправки, внесенные в федеральный закон "Об охране озера Байкал" и другие нормативные акты, конкретизируют порядок хозяйственной деятельности в этом уникальном регионе. Текст подписанного документа размещен на портале правовой информации.

Ранее Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла скандальный законопроект о сплошных рубках леса на Байкале. В третьем чтении за принятие документа голосовали 323 депутат, против – 71 депутат, воздержавшихся не было (но были не голосовавшие).

Хотя сторонники законопроекта ("Единая Россия", ЛДПР, "Новые люди") настаивают на том, что это "закон о защите озера" и он, якобы, "наконец-то запрещает сплошные рубки", фактически сплошные рубки леса запрещены в текущем законодательстве, а принятым законом они разрешаются. Только с одобрения Российской академии наук и под другим названием