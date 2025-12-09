Четыре игрока "Автомобилиста" примут участие в Матче Звезд КХЛ в Екатеринбурге

Континентальная хоккейная лига объявила полные составы команд на предстоящий Матч Звезд в Екатеринбурге. Среди них оказались четыре игрока местного "Автомобилиста".

Напомним, ранее были подведены итоги голосования болельщиков по выбору игроков в стартовые составы. Затем хоккеистов определяли СМИ, а теперь свой выбор сделала сама КХЛ.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе лиги, полностью составы команд на Матч Звезд-2026 в Екатеринбурге выглядят так:

KHL Ural Stars

Вратари: Владимир Галкин (Автомобилист), Семен Вязовой (Салават Юлаев);

Защитники: Алексей Василевский (Салават Юлаев), Григорий Дронов (Трактор), Егор Яковлев (Металлург), Джесси Блэкер (Автомобилист);

Нападающие: Джошуа Ливо, Михаил Григоренко (оба – Трактор), Владимир Ткачев, Роман Канцеров, Дмитрий Силантьев (все – Металлург), Александр Жаровский (Салават Юлаев), Роман Горбунов, Максим Денежкин (оба – Автомобилист).

KHL RUS Stars

Вратари: Филипп Долганов (Нефтехимик), Максим Дорожко (Амур);

Защитники: Дамир Шарипзянов (Авангард), Даниил Пыленков (Динамо Мск), Егор Аланов (Сибирь), Никита Лямкин (Ак Барс);

Нападающие: Александр Радулов, Георгий Иванов (оба – Локомотив), Данил Аймурзин (Северсталь), Константин Окулов (Авангард), Андрей Белозеров (Нефтехимик), Даниил Сероух (Сочи), Даниил Гутик (Адмирал), Марат Хайруллин (СКА).

KHL U23 Stars*

Вратари: Дмитрий Гамзин (ЦСКА), Сергей Иванов (СКА);

Защитники: Антон Силаев (Торпедо), Даниил Орлов (Спартак), Никита Евсеев (Амур);

Нападающие: Егор Сурин (Локомотив), Матвей Короткий (СКА), Егор Виноградов (Торпедо), Михаил Ильин (Северсталь), Герман Точилкин (Нефтехимик), Прохор Полтапов (ЦСКА), Вадим Мороз (Динамо Мн).

*По итогам Кубка Вызова МХЛ на Матч Звезд КХЛ попадут два игрока, которые займут места в составе сборной молодых звезд

KHL World Stars

Вратари: Зак Фукале (Динамо Мн), Адам Шил (Барыс);

Защитники: Митчелл Миллер (Ак Барс), Иоаннис Калдис (Северсталь), Джозеф Кин (Спартак), Адам Кленденинг (Шанхайские Драконы);

Нападающие: Сэм Энэс, Виталий Пинчук (оба – Динамо Мн), Максим Комтуа (Динамо Мск), Кевин Лабанк (Шанхайские Драконы), Даниэль Спронг (ЦСКА), Райли Савчук (Лада), Адам Ружичка (Спартак), Эндрю Потуральски (Авангард).

Неделя Звезд хоккея стартует 6 февраля 2026 года матчем за Кубок Вызова. 7 февраля состоятся три конкурса в рамках мастер-шоу и два полуфинальных матча, а 8 февраля еще три конкурса хоккейного мастерства и решающие игры турнира. На этот раз Матч Звезд в Екатеринбурге пройдет в новом формате.