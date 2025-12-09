Лидеры семи стран ЕС призвали ЕК поторопиться с поиском денег для Киева

Лидеры Швеции, Финляндии, Ирландии, Польши и трех стран Прибалтики направили письмо главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и главе Евросовета Антониу Коште с призывом поторопиться в поиске решения по использованию замороженных российских активов для киевского режима. Об этом пишет Politico.

Они "решительно поддерживают" так называемый "репарационный кредит" за счет средств замороженных российских активов. Но время истекает, переживают эти политики. Как пишет британская The Times, вчера этот вопрос обсуждался в Лондоне на встрече премьер-министра Британии, президента Франции и канцлера Германии с Зеленским. Будто бы "сделка очень близка". Решение должно быть объявлено на саммите 18-19 декабря.

Еврокомиссия пытается добиться использования российских суверенных активов на сумму 150-200 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть в случае, если Россия выплатит ей "репарации". Фактически обсуждается кража, что дала понять и гендиректор депозитария Валери Урбен. По ее словам, такого механизма использования чужих денег нет, это очень скользкий путь.

На днях пресс-секретарь резидента России Дмитрий Песков заявил, что изъятие замороженных российских активов позволит Европе "еще пару лет тратить украинцев как пули".