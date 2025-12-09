Профсоюзы предлагают считать МРОТ с учетом потребительского бюджета

Всеобщая конфедерация профсоюзов выступила с инициативой изменить принцип расчёта МРОТ, заменив в его основе прожиточный минимум на более высокий стандарт — минимальный потребительский бюджет (МПБ).

По мнению профсоюзов, этот показатель лучше отражает расходы, необходимые для нормального уровня жизни, а не просто для физического выживания. По данным Федерации независимых профсоюзов России, МПБ на текущий год составляет 59 тыс. 625 руб., что более чем в два раза превышает установленный на 2026 год МРОТ в 27 тыс. 093 рубля. В расчётах учтены траты на питание, товары, услуги и обязательные платежи.

В Минтруде в ответ напомнили о конституционной норме, согласно которой МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума, и указали, что текущий МРОТ уже достиг 48% от медианной зарплаты и растёт быстрее инфляции, сообщают "Известия".

Напомним, в ноябре Госдума утвердила во втором чтении правительственный законопроект, устанавливающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ).