Госдума во втором чтении одобрила законопроект о повышении МРОТ

Госдума утвердила во втором чтении правительственный законопроект, устанавливающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2026 года на уровне 27 093 рублей.

Данная мера, являющаяся частью бюджетного пакета, направлена на повышение доходов приблизительно 4,6 миллиона работников по всей стране.

15 октября профильный комитет Госдумы по труду и социальной политике уже рекомендовал принять этот документ в первом чтении. Отмечается, что новый показатель МРОТ будет соответствовать 48% от медианной заработной платы за предыдущий год, сообщает РИА Новости.

Ранее в Госдуме предложили сделать обязательной индексацию зарплат не реже раза в год.