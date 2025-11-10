В Госдуме хотят сделать обязательной индексацию зарплат не реже раза в год

Депутат Госдумы Ярослав Нилов разработал проект закона, обязывающий коммерческие организации ежегодно повышать заработную плату сотрудникам как минимум на уровень инфляции предыдущего года.

Документ будет внесен на рассмотрение в ближайшее время. Инициатива предполагает изменение статьи 134 Трудового кодекса РФ. Как говорится в пояснительной записке, действующая редакция статьи требует от работодателей индексировать зарплаты в связи с ростом цен, но не устанавливает конкретных правил проведения такой индексации.

Парламентарий подчеркнул, что новый законопроект установит четкие сроки (не реже одного раза в год) и минимальный уровень повышения заработной платы. Это должно обеспечить справедливое увеличение доходов работников в условиях регулярного роста их расходов.

Нилов также отметил, что в настоящее время бизнес не обязан законодательно индексировать зарплаты, что может приводить к отсутствию регулярного повышения оплаты труда в течение длительного времени, сообщает ТАСС.

Ранее Нилов представил законопроект о зарплате учителей не ниже 2,5 МРОТ.