В Челябинской области закрыли на карантин восемь школ

В Челябинской области восемь школ закрыли на карантин из-за заболеваемости ОРВИ. Об этом 8 декабря сообщила пресс-служба регионального министерства науки и образования.

По данным пресс-службы, в некоторых учебных заведениях на дистанционный формат переведена лишь часть классов.

Напомним, что осенью 2025 года Роспотребнадзор сообщил о резком росте заболеваемости ОРВИ и коронавирусом. В предстоящем сезоне ожидаются вспышки двух опасных штаммов гриппа – гонконгского и свиного. Кроме того, повысится риск заболеваемости метапневмовирусом (вирусной инфекцией дыхательных путей, вызывающей кашель и насморк у детей и взрослых) и кишечными инфекциями.

В образовательных учреждениях региона будет усилен утренний фильтр (комплекс мер на выявление заболевших детей и сотрудников до начала занятий), чтобы снизить риск распространения заболеваний.