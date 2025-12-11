В Челябинской области вводится карантин по гриппу
С 10 декабря 2025 года в Челябинской области вводится карантин по гриппу. Об этом Накануне.RU сообщили в правительстве региона.
Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач Южного Урала Анатолий Семенов.
На время карантина на всей территории региона действуют ограничительные меры.
- Так, в медицинских и социальных учреждениях запрещены посещения больных людей и людей в организациях социальной защиты с круглосуточным пребыванием до особого распоряжения;
- сотрудникам и посетителям указанных организаций необходимо носить медицинскую маску;
- в школах и детских садах, если число заболевших в классе или группе превышает 20%, рекомендуется приостановить учебный процесс или перевести его в дистанционный формат.
Главный врач региона настоятельно рекомендует отказаться от массовых мероприятий в закрытых помещениях социальных и образовательных учреждений.