В Челябинской области вводится карантин по гриппу

С 10 декабря 2025 года в Челябинской области вводится карантин по гриппу. Об этом Накануне.RU сообщили в правительстве региона.

Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач Южного Урала Анатолий Семенов.

На время карантина на всей территории региона действуют ограничительные меры.

Так, в медицинских и социальных учреждениях запрещены посещения больных людей и людей в организациях социальной защиты с круглосуточным пребыванием до особого распоряжения;

сотрудникам и посетителям указанных организаций необходимо носить медицинскую маску;

в школах и детских садах, если число заболевших в классе или группе превышает 20%, рекомендуется приостановить учебный процесс или перевести его в дистанционный формат.

Главный врач региона настоятельно рекомендует отказаться от массовых мероприятий в закрытых помещениях социальных и образовательных учреждений.