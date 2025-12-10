В Челябинской области обнаружили случаи заболевания гонконгским гриппом

В Челябинской области отмечается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ, а также выявлены случаи гриппа А Н3N2 (гонконгский грипп). Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора Южного Урала.

По данным лабораторных исследований, заболеваемость вызвана обычными вирусами ОРВИ – парагриппом, аденовирусом и риновирусом. За неделю в регионе заболели примерно 101 человек на каждые 10 тыс. жителей.

Именно поэтому важно на время не контактировать с больными, избегать мест большого скопления людей и сделать прививку.

Особую угрозу гонконгский грипп представляет беременным женщинам, младенцам, пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, людям с ослабленным иммунитетом и страдающим ожирением.

Напомним, что в связи с неблагоприятной эпидобстановкой восемь школ региона закрыты на карантин. Часть школьников переведена на дистанционное обучение.