На границе Таиланда и Камбоджи начались боестолкновения

На границе Таиланда и Камбоджи начались бои на фоне нового витка эскалации. Стороны обменялись обвинениями в нарушении перемирия. Reuetrs сообщает, что как минимум один тайский военный погиб, еще семь получили ранения. Власти Камбоджи заявляют, что пострадали трое мирных жителей.

Как пишет РИА Новости, минувшей ночью Бангкок заявил об атаке камбоджийских военных на базу Анупонг. Также утверждается, что Пномпень запустил ракеты BМ-21 по районам с мирным населением в провинции Бурирам. В ответ армия Таиланда подняла истребители F-16 для поражения целей в районе Чонг Ан Ма.

Напряженность в отношениях между двумя соседями обострялась в мае, когда в ходе столкновения между тайскими и камбоджийскими войсками был убит камбоджийский солдат. Это произошло на спорном участке границе, называемом Изумрудным треугольником: здесь сходятся границы Камбоджи, Таиланда и Лаоса.

В июле ВВС Таиланда нанесли удар по военным объектам Камбоджи воль спорного участка границы двух стран. Это произошло на следующий день после того, как тайский солдат потерял ногу в результате взрыва мины на этом участке. Также на границе произошло несколько столкновений пограничников двух стран. В ходе конфликта погибли мирные жители. Из приграничных районов были эвакуированы десятки тысяч человек. В конце июля при посредничестве США, Китая и Малайзии стороны договорились о прекращении огня.