Военные Таиланда начали масштабную операцию на границе с Камбоджей

Королевские военно-морские силы Таиланда начали масштабную операцию, задействовав силы на море и в воздухе на фоне обострения конфликта с Камбоджей. Об этом сообщил штаб Пограничных сил обороны в провинции Трат, пишет РИА Новости.

Операция носит название "Трат подавляет врага". В район ее проведения направили боевой корабль HTMS Thepa. Военные будут осуществлять круглосуточное патрулирование и разведку.

Ранее на границе Таиланда и Камбоджи начались бои на фоне нового витка эскалации. Стороны обменялись обвинениями в нарушении перемирия. С обеих сторон есть погибшие и раненые как среди военных, так и среди мирных жителей. Россиян призвали не посещать районы Таиланда, которые граничат с Камбоджей.