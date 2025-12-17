Россиянам рекомендовано не посещать семь провинций Таиланда

Посольство России в Таиланде рекомендовало россиянам отказаться от поездок в провинции этого королевства, расположенные на границе с Камбоджей.

Речь идёт о следующих административных единицах: Убонратчатхани, Сисакет, Сурин, Бурирам, Сакэу, Чантхабури, Трат. Причина – эскалация таиландско-камбоджийского пограничного конфликта, сообщает посольство в своём telegram-канале.

Королевские военно-морские силы Таиланда начали масштабную операцию, задействовав силы на море и в воздухе на фоне обострения конфликта с Камбоджей. Операция носит название "Трат подавляет врага". В район её проведения направили боевой корабль HTMS Thepa. Военные будут осуществлять круглосуточное патрулирование и разведку.

Ранее на границе Таиланда и Камбоджи начались бои на фоне нового витка эскалации. Стороны обменялись обвинениями в нарушении перемирия. С обеих сторон есть погибшие и раненые как среди военных, так и среди мирных жителей.