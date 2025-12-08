ЦБ обяжет банки привязывать счета россиян к ИНН

Банк России планирует ввести для всех кредитных организаций обязательное требование: привязывать ИНН клиентов к их банковским счетам, сообщает РБК.

Как заявила заместитель председателя ЦБ Ольга Полякова, инициатива связана с подготовкой к запуску государственной платформы "Антидроп", создаваемой совместно с Минцифры для противодействия дропперству (использованию подставных лиц для финансовых операций). В этой системе ИНН станет ключевым идентификатором клиента.

Новые правила будут применяться как к вновь открываемым счетам, так и к уже существующим. Ранее установление ИНН в качестве обязательного реквизита счета для банков не требовалось. Запуск "Антидроп" запланирован на середину 2027 года.