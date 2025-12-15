Стало известно о риске упразднения банковской тайны из-за привязки ИНН к счетам

Инициатива Центробанка России об обязательной привязке всех счетов физических лиц к ИНН может фактически ликвидировать банковскую тайну.

Об этом "Газете.ru" заявил юрист Александр Хаминский. По его словам, это даст ФНС возможность тотального контроля за безналичными операциями россиян. Хотя официальной целью нововведения называют борьбу с дропперами (посредниками мошенников), эксперт считает, что действующие механизмы и так эффективно блокируют подозрительные переводы.

Главной причиной Хаминский называет беспрецедентное усиление налогового контроля. ФНС сможет автоматически отслеживать любые подозрительные суммы, а неспособность быстро объяснить происхождение средств приведет к проверкам. Под риском окажутся фрилансеры, репетиторы, продавцы на маркетплейсах и другие граждане, получающие частные переводы.

Единственным выходом в этой ситуации юрист видит безупречную финансовую дисциплину.

Ранее заместитель председателя ЦБ Ольга Полякова заявила, что инициатива связана с подготовкой к запуску государственной платформы "Антидроп", создаваемой совместно с Минцифры для противодействия дропперству.