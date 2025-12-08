Песков заявил, что за конфискацию замороженных активов РФ ответят и люди, и страны

В Кремле предупредили, что решение о конфискации замороженных российских активов повлечет как персональную, так и коллективную ответственность для стран Евросоюза.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он сослался на сдержанную позицию Бельгии, отметив, что ее опасения по этому поводу обоснованы.

"Никто не хочет разделять с ними [Бельгией] ответственность, но получить деньги очень хочется. Этих средств, о которых они говорят, как раз хватит, чтобы еще пару лет тратить украинцев, как пули", — заявил официальный представитель Кремля в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Речь идет об активах на сумму около $280 млрд, заблокированных в ЕС с 2022 года. Значительная их часть находится в бельгийском депозитарии Euroclear.

Ранее стало известно, что Евросоюз может навсегда заблокировать замороженные российские активы, не требуя принципа единогласия всех стран-членов.