Сенатор призвал начать в России строительство "Сталин-центров"

Сенатор от Ульяновской области Айрат Гибатдинов предложил начать в России строительство "Сталин-центров".

Как сообщил Гибатдинов ТАСС, такие проекты было бы правильно развернуть в Москве, Волгоградской области и других городах, связанных с ключевыми страницами народного подвига.

"Сегодня необходимо по-новому взглянуть на роль Иосифа Виссарионовича Сталина в нашей истории", - отметил сенатор.

Он также признал, что полноценного музейного пространства о Сталине в России до сих пор нет, а в городах страны памятников Сталину почти не осталось, что явно не соответствует масштабу его исторической роли. По его словам, в то же время в РФ "работают крупные центры, посвященные другим политическим деятелям".

Напомним, что совсем недавно в Екатеринбурге отказались от установки памятника Сталину. При этом в городе уже 10 лет работает "Ельцин-центр".