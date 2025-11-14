14 Ноября 2025
Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

"Сейчас не время". В Екатеринбурге отказались от установки памятника Сталину

В Екатеринбурге не будут устанавливать памятник Иосифу Сталину. Об этом сообщил депутат городской думы Дмитрий Сергин.
Накануне стало известно, что в уральской столице может появиться памятник Сталину. Инициаторами выступили Центр Сталина со свердловскими общественными организациями "Грузинское общество "Сакартвелло" и "Интернациональный союз диаспор". Для монумента было предложено несколько локаций.

Вопрос должен был быть рассмотрен сегодня, 14 ноября, на комиссии по топонимике. Как рассказал Дмитрий Сергин на своей странице в соцсети, в итоге решения об установке памятника Сталину в Екатеринбурге не принято – вопрос был просто снят с рассмотрения. По словам депутата, тем не менее, рабочие контакты администрации города и заявителей продолжатся.

"Взгляды разделились, они были категоричны и диаметрально противоположны. Кто-то на заседании предлагал провести опрос или даже референдум, звучали и иные предложения, о которых писать не буду, дабы не разжигать", - заявил Сергин.

Он поблагодарил всех, кто высказался по этому поводу.

"Считаю, что абсолютно точно чего нам не надо в данный момент, так это противостояния в обществе. Видимо, сейчас не время", - заключил депутат.

Теги: Сталин, памятник, комиссия, Екатеринбург


Экспертное мнение



Мнения из сети