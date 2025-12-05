В центре Екатеринбурга открылась "Москва" для туристов

В Екатеринбурге открылся мобильный туристический центр (ТИЦ) "Москва".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, он будет работать с 5 по 7 декабря 2025 года с 11:00 до 20:00. Центр расположен на пересечении улиц Вайнера – Попова и украшен в фирменном стиле проекта "Зима в Москве".

Сотрудники ТИЦ расскажут, какие события ждут на площадках московских уличных фестивалей. Всем желающим предложат изучить цифровой туристический сервис для планирования путешествия и подскажут, где и как провести новогодние праздники в столице всей семьей.

Также посетителей ждут викторины на тему Москвы и розыгрыш подарков. Среди них памятные сувениры, сертификаты на экскурсии по столице, билеты в музеи, а также бесплатное проживание на несколько ночей в московском отеле. Кроме этого, в интерактивной зоне "Зимняя почта" можно бесплатно подписать и отправить новогодние открытки семье и друзьям.

Ранее сообщалось, что в Историческом сквере Екатеринбурга планируют установить еще один информационный центр для туристов.