Трое детей пострадали в ДТП со школьным автобусом в Ингушетии

Трое детей пострадали в ДТП с микроавтобусом в Магасе. Об этом сообщает ГУ МЧС по Ингушетии.

По данным ведомства, автомобиль "Нива" столкнулся с "Газелью", перевозившей школьников, на въезде в город. При столкновении школьный микроавтобус опрокинулся. Пострадавшие госпитализированы.

Ранее автобус, перевозивший детскую футбольную команду, опрокинулся на трассе в Челябинской области. Пострадали трое пассажиров, в том числе двое детей. С различными травмами они были доставлены в больницу.