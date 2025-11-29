Автобус, перевозивший детскую футбольную команду, опрокинулся на трассе в Челябинской области

Автобус, перевозивший детскую футбольную команду, опрокинулся на трассе в Челябинской области. Пострадали трое пассажиров, в том числе двое детей. С различными травмами они доставлены в больницу, сообщает СУ СКР по региону.

ДТП произошло утром 29 ноября на 181-м километре автодороги "Южноуральск-Магнитогорск" в Агаповском районе. Автобус вез детей в возрасте от 10 до 14 лет из Магнитогорска в Челябинск на соревнования по футболу. Всего в нем находилось 37 человек.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением в условиях гололеда, автобус съехал в кювет и перевернулся. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В СК отметили, что будет дана оценка действиям подрядной организации, ответственной за содержание участка дороги.