Губернатор Тюменской области Александр Моор сегодня принял участие в третьем технологическом саммите TNF. В Тюмени собрались лидеры нефтегазовой отрасли, чтобы обсудить решения, которые определяют развитие российской энергетики. Об этом сообщил сам Моор в своем Telegram.

По словам губернатора, в повестке встречи – импортозамещение критически важного оборудования, развитие отечественного нефтесервиса, разработка и внедрение оборудования и технологий для работы в Арктике и добычи сложноизвлекаемых запасов нефти и газа. На выставке, которая по традиции сопровождает саммит, представлены отечественные технологические продукты, которые имеют огромное значение для развития отрасли – гидроразрыв пласта, цифровой керн, новые решения в нефтесервисе. Многие из них уже превосходят зарубежные аналоги.

"Большая Тюменская область уверенно держит позиции технологического хаба ТЭК. Наш нефтегазовый кластер объединяет более 200 предприятий из 26 регионов. На месторождениях Югры и Ямала мы тестируем и внедряем собственные разработки, созданные вузами и научными центрами региона совместно с нефтегазовыми компаниями. Активное участие в работе по достижению технологического лидерства – важная точка роста региональной экономики. Благодарю коллег из Минпромторга и Минэнерго за поддержку. TNF - площадка, где рождаются новые проекты, способные не только укрепить позиции региона и страны в энергетической сфере, но и задать векторы развития отрасли на годы вперед", - подчеркнул Моор.