Уральский холдинг "Атом" получил знак "Надежный застройщик России-2025"

В конце ноября в Санкт-Петербурге прошел Х Всероссийский саммит застройщиков и производителей строительных ресурсов, в рамках которого лучшим застройщикам страны вручили главную общественную награду в сфере жилищного строительства – Золотой знак "Надежный застройщик России". В их числе оказался крупнейший на Урале строительный холдинг полного цикла "Атомстройкомплекс".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе холдинга, Золотой знак присваивают с 2014 года застройщикам жилья за высочайшие достижения в области соблюдения законных прав и интересов участников долевого строительства. Основанием для присуждения являются результаты проверки, которую проводит Фонд развития механизмов гражданского контроля (Фонд РМГК) в рамках федерального некоммерческого проекта "Надежные новостройки России" при содействии региональных органов исполнительной власти, осуществляющих надзор за жилищным строительством.

"Надежность застройщика – ключевой критерий для покупателей при выборе жилья в кризисные периоды, который становится таким же значимым, как локация и цена. Сейчас он вновь выходит на первый план – людям важно быть уверенными в том, что их дом будет построен в срок и с высоким качеством, несмотря на внешние факторы. Мы работаем на Урале больше 30 лет, успешно прошли не один кризис и всегда неукоснительно соблюдаем свои обязательства перед жителями. Этому способствует обеспеченность строительными материалами собственного производства, свой парк современной строительной техники, свои подрядные и генподрядные организации, а также надежная поддержка банков-партнеров", - рассказал коммерческий директор "Атома" Данил Кузнецов.

В этом году "Атомстройкомплекс" не только продолжил строительство на уже известных площадках, но и приступил к редевелопменту двух новых территорий: это квартал "На Турбинке", который холдинг возводит на Эльмаше на месте собственной производственной площадки, и проект "Наука и искусство" во Втузгородке на территории старых корпусов научного института.

Надежность "Атома" подтверждена наивысшим рейтингом Единого Ресурса Застройщиков, присвоенным в 2025 году по ключевому показателю "Своевременность ввода жилья", а также высоким кредитным рейтингом по национальной шкале на уровне А-(RU), прогноз "стабильный".