31 Октября 2025
Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба &quot;Атомстройкомплекс&quot;

"Атом" начал застройку своей промышленной площадки на Эльмаше

В Екатеринбурге продолжается редевелопмент территорий. На месте промышленной площадки в квартале улиц Фронтовых Бригад – Стачек – Корепина – Вали Котика в 2028 году появится новый жилой квартал.

Строительство уже стартовало. Две 27-этажные "свечки" и 10-этажный дом с общим дворовым пространством и подземным паркингом возводит "Атомстройкомплекс".

Застройка промышленной площадки в квартале улиц Фронтовых Бригад – Стачек – Корепина – Вали Котика в Екатеринбурге(2025)|Фото: пресс-служба "Атомстройкомплекс"

"Долгое время здесь располагался главный офис холдинга, а также производственный кластер – предприятия, склады продукции и оборудования. Сейчас наши производства развиваются на периферии города, а эта площадка постепенно освобождается для размещения современного жилого района. Здесь хорошая транспортная доступность, рядом находятся станция метро, парк, объекты социальной инфраструктуры. Есть и места приложения труда – в частности, Уральский турбинный завод, сотрудники которого могут приобрести жилье в строящемся квартале по специальной программе для работников промышленных предприятий, реализуемой при поддержке министерства промышленности и науки Свердловской области", - рассказал первый замдиректора АО "Корпорация "Атомстройкомплекс" Дмитрий Хватов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе застройщика, индустриальное наследие Эльмаша отражено и в названии квартала "На Турбинке", и в архитектуре. Фасадные решения сочетают в себе графитовый кирпич, стекло, металл, символизируют энергию движения и обновления района.

Рендер застройки промышленной площадки в квартале улиц Фронтовых Бригад – Стачек – Корепина – Вали Котика в Екатеринбурге(2025)|Фото: пресс-служба "Атомстройкомплекс"

Помимо жилья в новом квартале предусмотрены помещения под офисы, кафе, магазины, предприятия сферы услуг, в том числе фитнес-центр. Часть офисов в новом квартале займут предприятия холдинга "Атомстройкомплекс".

Для сотрудников "Атома" также действуют специальные условия на приобретение жилья в рамках корпоративной жилищной программы. В квартале представлен широкий выбор планировочных решений: от функциональных семейных квартир до вариантов со вторым светом, с увеличенной высотой потолка и террасами.

Теги: Эльмаш, площадка, застройка, Атомстройкомплекс


