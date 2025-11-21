"Атом" подтвердил кредитный рейтинг на уровне А-(RU), прогноз "стабильный"

Рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг ООО "Атомстройкомплекс-Строительство" на уровне А-(RU), прогноз "стабильный".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Атомстройкомплекса", рейтинг на этом уровне компания подтверждает уже третий год подряд. Впервые кредитный рейтинг по национальной рейтинговой шкале был присвоен "Атому" в 2017 году. Эксперты АКРА оценивают бизнес "Атома" как очень сильный и отмечают высокую диверсификацию портфеля проектов.

Объем текущего строительства жилья составляет 389 тысяч квадратных метров. Кроме того, в рамках государственных контрактов "Атом" ведет строительство объектов социальной инфраструктуры общей площадью 115 тысяч квадратных метров. Самостоятельная реализация холдингом большей части строительных работ, а также значительная обеспеченность строительными материалами собственного производства позволяет соблюдать сроки и качество строительства, высокую рентабельность.﻿

"В структуре холдинга 12 современных заводов по выпуску стройматериалов, которые закрывают наши потребности в силикатном кирпиче, цементе, утеплителе. В этом году мы существенно нарастили производство автоклавного газобетона, построив новый завод в Сысерти, а также модернизировали линию по выпуску эффективного утеплителя в Богдановиче. Наши предприятия, как производственные, так и строительные, участвуют в проекте "Производительность труда", что способствует наиболее эффективному выстраиванию внутренней цепочки взаимодействий при реализации каждого строительного объекта – от проектирования до эксплуатации", - отмечает глава строительного холдинга "Атомстройкомплекс" Валерий Ананьев.