"Путин с порога отверг идею ударить по центрам принятия решений на Украине"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался об атаке на резиденцию своего российского коллеги Владимира Путина.

"Конечно, это дичайший терроризм на самом высоком государственном уровне. Если это так, как это сейчас преподносится", - сказал Лукашенко.

Привёл он также подробности возможных обменов ударов по Украине.

"Когда применили в первый раз "Орешник", некоторые горячие головы (мне Путин рассказывал, мы обсуждали) предлагали ему: вот по этим террористам и так далее надо нанести второй удар, а то и по центрам принятия решений. Путин категорически с порога отверг эту идею", - цитирует Лукашенко его пресс-служба.