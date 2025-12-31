Лукашенко: Удар российским "Орешником" за минуту уничтожил на Украине завод "Южмаш"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о применении "Орешника" по заводу "Южмаш" на Украине. Заявление он сделал во время посещения производственных площадок холдинга "Горизонт".

"Огромное предприятие, было уникальнейшее в Советском Союзе, там 5-7 этажей под землей (все готовились к ядерной войне). И вот "Орешник" нанёс по "Южмашу" один удар, и такого огромного предприятия, уникального в мире, не стало в одну минуту. Я уже не говорю, сколько людей погибло", - цитирует Лукашенко его пресс-служба.

17 декабря в Белоруссию привезли российский ракетный комплекс "Орешник". Об этом Лукашенко заявил во время второго заседания VII Всебелорусского народного собрания в Минске. Он тогда добавил, что комплекс уже заступает на боевое дежурство.

"Это развертывание на нашей территории российской составляющей региональной группировки войск. В случае обострения конфликта прописаны вооруженные силы – несколько десятков тысяч человек на Западе России, которые вторым эшелоном включаются в военную борьбу. Первой идет Беларусь, дальше нас поддерживает Россия. Это и есть региональная группировка войск. И тактическое ядерное оружие, которое мы вернули в Беларусь", - пояснил Лукашенко.