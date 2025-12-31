В Минобороны высказались об атаке Украины на резиденцию Путина

31 Декабря 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

О реформе НДС и патентов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Армия и ВПК В России Новгородская область
Фото: Накануне.RU

В Минобороны высказались об атаке Украины на резиденцию Путина

Начальник зенитных ракетных войск воздушно-космических сил России генерал-майор Александр Романенков провёл брифинг. Он рассказал об обстоятельствах того, что 28-29 декабря киевский режим предпринял попытку массированной террористической атаки беспилотниками дальнего действия по резиденции Владимира Путина в Новгородской области.

В 19.20 28-го декабря вскрыт факт воздушной атаки с применением БПЛА на предельно малых высотах, которые запущены из Сумской и Черниговской областей Украины. Удар шёл 91 БПЛА по нескольким направлениям к резиденции президента России над Брянской, Смоленской, Тверской и Новгородской областями. Аппараты уничтожены.

Среди прочего над Новгородской областью огнём подразделений зенитных ракетных войск Воздушно-космических сил сбит 41 украинский беспилотный летательный аппарат. В отражении массированного удара над территориями Брянской, Смоленской и Новгородской областей применялись зенитные ракетные комплексы, мобильные огневые группы и средства РЭБ.

Построение удара, количество задействованных средств воздушного нападения и их действия с южного, юго-западного и западного направлений непосредственно в район резиденции Путина в Новгородской области однозначно подтверждают, что террористическая атака киевского режима была целенаправленной, тщательно спланированной и носила эшелонированный характер.

Пострадавших и разрушений на территории России, как и ущерба резиденции главы государства, нет. Боевые расчеты зенитных ракетных комплексов, средств контроля воздушной обстановки радиотехнических войск, мобильных огневых групп, а также средств радиоэлектронной борьбы действовали слаженно, профессионально и эффективно, успешно выполнив боевую задачу, сообщает Минобороны России.

Ранее постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что молчание Управления верховного комиссара ООН по правам человека после нападения на резиденцию президента РФ Владимира Путина - это покрывательство действий Киева, перешедшего к государственному терроризму. .

Теги: Минобороны России, армия, президент, резиденция


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети