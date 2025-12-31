В Минобороны высказались об атаке Украины на резиденцию Путина

Начальник зенитных ракетных войск воздушно-космических сил России генерал-майор Александр Романенков провёл брифинг. Он рассказал об обстоятельствах того, что 28-29 декабря киевский режим предпринял попытку массированной террористической атаки беспилотниками дальнего действия по резиденции Владимира Путина в Новгородской области.

В 19.20 28-го декабря вскрыт факт воздушной атаки с применением БПЛА на предельно малых высотах, которые запущены из Сумской и Черниговской областей Украины. Удар шёл 91 БПЛА по нескольким направлениям к резиденции президента России над Брянской, Смоленской, Тверской и Новгородской областями. Аппараты уничтожены.

Среди прочего над Новгородской областью огнём подразделений зенитных ракетных войск Воздушно-космических сил сбит 41 украинский беспилотный летательный аппарат. В отражении массированного удара над территориями Брянской, Смоленской и Новгородской областей применялись зенитные ракетные комплексы, мобильные огневые группы и средства РЭБ.

Построение удара, количество задействованных средств воздушного нападения и их действия с южного, юго-западного и западного направлений непосредственно в район резиденции Путина в Новгородской области однозначно подтверждают, что террористическая атака киевского режима была целенаправленной, тщательно спланированной и носила эшелонированный характер.

Пострадавших и разрушений на территории России, как и ущерба резиденции главы государства, нет. Боевые расчеты зенитных ракетных комплексов, средств контроля воздушной обстановки радиотехнических войск, мобильных огневых групп, а также средств радиоэлектронной борьбы действовали слаженно, профессионально и эффективно, успешно выполнив боевую задачу, сообщает Минобороны России.

Ранее постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что молчание Управления верховного комиссара ООН по правам человека после нападения на резиденцию президента РФ Владимира Путина - это покрывательство действий Киева, перешедшего к государственному терроризму. .