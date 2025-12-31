31 Декабря 2025
Фото: Накануне.RU

"Хватит детоубийств". Спицын поддержал Филимонова по абортам, алкоголю и памятнику Сталину

Историк Евгений Спицын поддержал губернатора Вологодской области Георгия Филимонова в вопросе ограничений по алкоголю и абортам. Он высказался об этом, комментируя меры по борьбе с потреблением алкоголя, предпринимавшиеся в СССР, и огромное количество абортов.
"Я считаю, что Филимонов поступает абсолютно правильно, я его с самого начала в этом поддержал. Причем он, в отличие других руководителей регионов, не стал сюсюкаться, а сразу принял радикальные меры. Сколько у нас травится людей всякой гадостью!? Мне кажется, этот опыт надо стремительно распространять по всей стране. Хватит заниматься спаиванием населения, тем более отравой. У нас и так катастрофа с демографией, особенно в русских регионах", - рассказал Спицын в интервью каналу "Метаметрика".

По абортам он также поддерживает решительные меры. В России очень либеральное законодательство, которое надо ужесточать, тем более в условиях быстрого вымирания страны.

"Если женщина уже забеременела, то, простите, это детоубийство", - сказал Спицын.

Он считает, что борьба за демографию должна быть комплексной, одним маткапиталом проблему не решить. Об этом давно говорят многие демографы, которые также считают, что нужны системные меры, включая существенное ограничение абортов, реальную поддержку семей, правильную информационную кампанию и др.

Также Спицын поддерживает Филимонова как историк. Он приветствует позицию губернатора, который инициировал открытие памятников великим русским правителям Иосифу Сталину и Ивану Грозному. Каждый российский губернатор должен поставить у себя в области памятник Сталину и три раза в год: в день рождения Сталина, в день его смерти и в День Победы - ходить и возлагать к нему цветы, причем лично возглавлять колонны людей. Правильность позиции Филимонова том, что он не противопоставляет один период истории России другим, признавая неразрывность русской истории, заключил эксперт. По его убеждению, это очень актуально в условиях резкого обострения международной обстановки, потому что история имеет важнейшее мировоззренческое значение.

Теги: филимонов, спицын, аборт, алкоголь, памятник, сталин


