Сталин указал на отказ Запада от принципа суверенитета стран в своем последнем выступлении - Спицын

Иосиф Сталин в своем последнем выступлении на XIX съезде КПСС в октябре 1952 года явным образом указал на новый правящий слой - глобалистов и угрозу, исходящую суверенитету всех стран. Об этом рассказал историк Евгений Спицын в передаче на радио "Маяк", посвященной годовщине со дня рождения Сталина.

Он считает, что это было гениальное предвидение Сталина, зафиксированное в его речи на том съезде. Сталин сказал, что "буржуазия изменилась серьезным образом". Если раньше она была за права и независимость нации, то теперь (в середине ХХ века. - прим. Накануне.RU), не осталось и следа от "национального принципа".

"Теперь буржуазия продает права и независимость нации за доллары. Знамя национальной независимости и национального суверенитета выброшено за борт", - сказал Сталин.

Он подчеркнул, что его придется поднять нам, так как больше некому. То же самое касается предвидения Сталина в той же речи относительно прав людей в свете "новых ценностей", продвигаемых на Западе.

Депутат ГД от КПРФ Алексей Куринный пишет, что опыт сталинской эпохи бесценен для современной России, потому что при Сталине наша страна фактически в одиночку победила всю континентальную Европу.