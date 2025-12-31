Зеленскому предрекли смерть или изгнание

Спрогнозировано возможное будущее президента Украины Владимира Зеленского.

Бывшая помощница американского политика Джо Байдена Тара Рид полагает, что у Зеленского мрачное будущее. По её мнению, такие люди, как нынешний украинский лидер, заканчивают либо в могиле, либо в изгнании, пишет РИА Новости. Она уточнила, что Зеленский долго служил целям Старого света, был его марионеткой, и сейчас кукловоды хотят его убрать.

Ранее стало известно, что переговоры президентов США и Украины могут привести к тому, что Владимир Зеленский и Владимир Путин созвонятся впервые за пять лет. До сих пор российский президент периодически заявлял, что не уклоняется от прямого разговора, но нет никакого предмета для такого звонка или встречи. Теперь Зеленскому и Путину, возможно, есть, что обсудить.