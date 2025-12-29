Fox News: Путин и Зеленский могут созвониться впервые за пять лет

Воскресные переговоры президентов США и Украины могут привести к тому, что Владимир Зеленский и Владимир Путин созвонятся впервые за пять лет, сообщает Fox News со ссылкой на осведомленный источник.

До сих пор российский президент периодически заявлял, что не уклоняется от прямого разговора, но нет никакого предмета для такого звонка или встречи. Инсайдер Fox полагает, что теперь Зеленскому и Путину есть что обсудить.

"Если бы Путин присоединился к разговору, это стало бы величайшим достижением в подготовке мирных переговоров и первым реальным шагом в мирном процессе", - заявил источник, добавив, что "это стало бы дипломатической победой для президента Трампа".

Вероятно, речь может идти о созвоне в формате "Трамп-Путин-Зеленский".

Перед началом переговоров с Зеленским Трамп созванивался с Путиным и пообещал, что позвонит ему снова сразу после окончания разговора с президентом Украины.