СМИ: Лидеры ЕС провели срочное совещание после атаки ВСУ на резиденцию Путина

Европейские лидеры провели срочный телефонный разговор после атаки ВСУ на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области и заявления Кремля, что Москва ужесточит свою позицию.

Как пишет Bloomberg, европейские лидеры решили провести совещание после заявления российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, который сказал, что "подобные безрассудные действия не останутся без ответа, объекты для ответных ударов и время их нанесения Вооруженными силами России определены". Это встревожило европейцев. В разговоре участвовали канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Польши Дональд Туск и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Подробности неизвестны, но после разговора Мерц заявил, что ЕС стремится продвинуть процесс мирного урегулирования.

Издание пишет, что президент США Дональд Трамп, "похоже, встал на сторону Путина" после такой атаки ВСУ. Он сказал, что был "шокирован" этой новостью. Ряд стран Азии официально осудил действия Киева.

На самом деле за этой атакой стоят сами европейцы, уверен лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

"Зеленский и его покровители-европейцы продолжают делать все возможное, чтобы саботировать мирный процесс Трампа!" — написал политик.