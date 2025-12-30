31 Декабря 2025
О реформе НДС и патентов

Главное сейчас

Новости все материалы

Фото: Mike Segar/Reuters

Постпред России: Молчание ООН после нападения на резиденцию Путина - это покрывательство действий Киева

Молчание Управления верховного комиссара ООН по правам человека после нападения на резиденцию президента РФ Владимира Путина - это покрывательство действий Киева, перешедшего к государственному терроризму, заявил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

"Вызывает недоумение, что в то время, как все возрастающее количество государств осуждает террористическую атаку киевского режима с масштабным использованием БПЛА дальнего действия на государственную резиденцию президента РФ, правозащитная система ООН, возглавляемая Верховным комиссаром ООН по правам человека Фолькером Тюрком, продолжает хранить упорное молчание. Рассматриваем такое поведение как очередное подтверждение политической ангажированности Тюрка и нежеланиe дать принципиальную оценку преступным действиям Киева", - приводят слова дипломатаРИА Новости.

В постпредстве поинтересовались, неужели УВКПЧ и в этом случае будет ссылаться на "недостаток информации и неподтвержденные факты".

"Ожидаем должной реакции, а также оценки соответствующих специальных процедур СПЧ. Отсутствие таковой будет равносильно молчаливому покрывательству очередного преступления киевской клики, перешедшей к политике государственного терроризма", - заключил дипломат.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию президента РФ в Новгородской области не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако он отметил, что переговорная позиция РФ будет пересмотрена.

Теги: ООН, постпред, резиденция, Путин, нападение


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

