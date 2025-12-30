Лукашенко помиловал 22 осуждённых

Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал осуждённых. Речь идёт о 15 женщинах и семи мужчинах.

20 человек из 22 были осуждены за преступления экстремистской направленности. У половины помилованных есть несовершеннолетние дети.

Все они обратились к президенту с ходатайствами о помиловании, признали вину и раскаялись в содеянном. Решение о помиловании принято Лукашенко из гуманитарных соображений и в интересах семей, а также с учётом положительных характеристик помилованных лиц, сообщает пресс-служба главы Белоруссии.