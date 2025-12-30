Руслан Кухарук накануне Нового года исполнил желание девятилетнего мальчика из Ханты-Мансийска

Губернатор Югры Руслан Кухарук накануне Нового года исполнил желание девятилетнего мальчика из Ханты-Мансийска. Он подарил ему машинку на пульте управления, передает корреспондент Накануне.RU.

"Его шарик попался мне на "Елке желаний" в Москве. Рома растет в семье героя: его отец – участник специальной военной операции. Мальчик очень хочет быть похожим на своего папу: таким же сильным и смелым, чтобы защищать свою Родину. Уверен, что с такой опорой у него действительно все получится", - написал Руслан Кухарук в своем Telegram-канале.

Также Кухарук пригласил мальчика вместе с мамой и старшим братом на заседание Координационного совета по взаимодействию с "Движением первых".