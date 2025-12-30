В свердловском поселке на пожаре в 1 "квадрат" погиб человек

Сегодня ночью в частном жилом доме в поселке Восход в результате пожара погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по свердловской области.

Огонь вспыхнул на полу в доме по улице Шефская и распространился всего на 1 кв.м. Этого хватило, чтобы унести жизнь хозяина дома. Причиной пожара, по данным спасателей, стало неосторожное обращение с огнем. Возгорание было ликвидировано всего за 3 минуты семью специалистами и двумя единицами техники.

В МЧС отметили, что жилье не было оснащено пожарным извещателем, который мог предупредить о возгорании и помочь избежать трагедии.

Пожарные напоминают, что извещатель станет надежным защитником в любом доме: он обнаружит дым, издаст громкий сигнал и разбудит даже поздней ночью. Приобрести его можно на маркетплейсе или в магазине.