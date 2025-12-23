WhatsApp* обвинил российские власти в попытке лишить 100 миллионов россиян права на частную переписку

Мессенджер WhatsApp* обвинил российские власти в попытке "лишить более 100 миллионов россиян права на частную переписку" в канун новогодних праздников. Заявление администрации сервиса последовало после того, как Роскомнадзор пригрозил мессенджеру полной блокировкой, а в Кремле заявили, что блокировка и ограничения таких сервисов, как WhatsApp*, якобы, уже привели к снижению случаев мошенничеств.

"WhatsApp* продолжает нарушать российское законодательство. Мессенджер используется для организации и осуществления террористических актов на территории страны, для вербовки их исполнителей, а также для совершения мошенничества и других преступлений против наших граждан", - говорится в заявлении Роскомнадзора.

В WhatsApp* ответили: "Ограничивая доступ к WhatsApp*, российское правительство стремится лишить более 100 миллионов человек права на частную, зашифрованную сквозным шифрованием связь прямо перед началом праздничного сезона в России".

"WhatsApp* укоренился в каждом сообществе страны — от родительских и рабочих групп до дружеских, соседских и семейных чатов. Мы полны решимости бороться за наших пользователей", - говорится в заявлении компании.

*принадлежит американской технологической корпорации Meta, признанной российским судом экстремистской организацией и запрещенной в РФ