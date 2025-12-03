03 Декабря 2025
Спорт Свердловская область В России
Фото: Накануне.RU

Вратарь Галкин представит "Автомобилист" на Матче Звезд КХЛ в Екатеринбурге

Континентальная хоккейная лига подвела итоги голосования болельщиков по выбору игроков в стартовые составы команд на предстоящий Матч Звезд КХЛ в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе КХЛ, в звездном уикэнде примут участие следующие хоккеисты:

KHL Urals Stars

Вратарь: Владимир Галкин (Автомобилист) – 3863 голоса;

Защитник: Алексей Василевский (Салават Юлаев) – 3980;

Нападающие: Джошуа Ливо (Трактор) – 3512, Владимир Ткачев (Металлург) – 2940.

KHL RUS Stars

Вратарь: Филипп Долганов (Нефтехимик) – 3507 голосов;

Защитник: Дамир Шарипзянов (Авангард) – 2010;

Нападающие: Александр Радулов (Локомотив) – 2070, Данил Аймурзин (Северсталь) – 1906.

Игровые джерси Матча Звезд КХЛ 2026 в Екатеринбурге(2025)|Фото: официальный сайт КХЛ

KHL U23 Stars

Вратарь: Дмитрий Гамзин (ЦСКА) – 2478 голосов;

Защитник: Антон Силаев (Торпедо) – 1347;

Нападающие: Егор Сурин (Локомотив) – 3288, Матвей Короткий (СКА) – 1870.

KHL World Stars

Вратарь: Зак Фукале (Динамо Мн) – 7084 голоса;

Защитник: Митчелл Миллер (Ак Барс) – 1885;

Нападающие: Сэм Энэс (Динамо Мн) – 2388, Максим Комтуа (Динамо Мск) – 1969.

Сегодня, 3 декабря, стартует голосование представителей СМИ. После этого свой выбор игроков сделает сама лига.

Напомним, Неделя Звезд хоккея стартует 6 февраля 2026 года матчем за Кубок Вызова. 7 февраля состоятся три конкурса в рамках мастер-шоу и два полуфинальных матча, а 8 февраля еще три конкурса хоккейного мастерства и решающие игры турнира. Старт продажи билетов на Матч Звезд КХЛ-2026 запланирован на 4 декабря.

Ранее сообщалось, что Матч Звезд в Екатеринбурге пройдет в новом формате.

Теги: Галкин, Матч Звезд, игроки, голосование, КХЛ, Екатеринбург


