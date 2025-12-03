Вратарь Галкин представит "Автомобилист" на Матче Звезд КХЛ в Екатеринбурге
Континентальная хоккейная лига подвела итоги голосования болельщиков по выбору игроков в стартовые составы команд на предстоящий Матч Звезд КХЛ в Екатеринбурге.
Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе КХЛ, в звездном уикэнде примут участие следующие хоккеисты:
KHL Urals Stars
Вратарь: Владимир Галкин (Автомобилист) – 3863 голоса;
Защитник: Алексей Василевский (Салават Юлаев) – 3980;
Нападающие: Джошуа Ливо (Трактор) – 3512, Владимир Ткачев (Металлург) – 2940.
KHL RUS Stars
Вратарь: Филипп Долганов (Нефтехимик) – 3507 голосов;
Защитник: Дамир Шарипзянов (Авангард) – 2010;
Нападающие: Александр Радулов (Локомотив) – 2070, Данил Аймурзин (Северсталь) – 1906.
KHL U23 Stars
Вратарь: Дмитрий Гамзин (ЦСКА) – 2478 голосов;
Защитник: Антон Силаев (Торпедо) – 1347;
Нападающие: Егор Сурин (Локомотив) – 3288, Матвей Короткий (СКА) – 1870.
KHL World Stars
Вратарь: Зак Фукале (Динамо Мн) – 7084 голоса;
Защитник: Митчелл Миллер (Ак Барс) – 1885;
Нападающие: Сэм Энэс (Динамо Мн) – 2388, Максим Комтуа (Динамо Мск) – 1969.
Сегодня, 3 декабря, стартует голосование представителей СМИ. После этого свой выбор игроков сделает сама лига.
Напомним, Неделя Звезд хоккея стартует 6 февраля 2026 года матчем за Кубок Вызова. 7 февраля состоятся три конкурса в рамках мастер-шоу и два полуфинальных матча, а 8 февраля еще три конкурса хоккейного мастерства и решающие игры турнира. Старт продажи билетов на Матч Звезд КХЛ-2026 запланирован на 4 декабря.
Ранее сообщалось, что Матч Звезд в Екатеринбурге пройдет в новом формате.