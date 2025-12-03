"Большая победа". ЕС согласовал проект отказа от российского газа

Совет ЕС и Европарламент приняли предварительное соглашение по регламенту поэтапного отказа от импорта российского газа, говорится в сообщении на сайте Совета. Оно предусматривает поэтапный запрет на импорт сжиженного природного газа (СПГ) и трубопроводного газа из России с последующим полным запретом.

Полный запрет на импорт СПГ вступит в силу с конца 2026 года, а трубопроводного - с осени 2027 года. Правда, последнее требование оговаривается условием, что цель по заполнению хранилищ газом будет достигнута не позднее 1 ноября 2027 года.

В мае Еврокомиссия представила план постепенного отказа от российских энергоносителей к 2027 году. Будто бы это будет способствовать созданию устойчивого и независимого энергетического рынка ЕС, сохраняя при этом безопасность поставок в ЕС.

Министр климата, энергетики и коммунальных услуг Дании Ларс Огард заявил, что это "большая победа для всей Европы", которая должна перестать зависеть от российского газа.

Интересно, что с февраля 2022 года Норвегия, которая не является членом ЕС, заработала почти 55 млрд евро на поставках газа в страны блока. А отказ от российского газа привел Германию к деиндустриализации, заявил недавно глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

В октябре президент РФ Владимир Путин сказал, что ЕС своим решением хотел навредить России, отрезав ее от традиционных рынков сбыта, но навредил лишь себе, вызвав падение промышленного производства, снижение конкурентоспособности своей продукции и рост цен.