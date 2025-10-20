Совет ЕС утвердил отказ от покупки российского газа

В Европе меняют правила покупки и транзита газа из России. Решение принял Совет Евросоюза (ЕС).

Вводится поэтапный запрет на импорт как трубопроводного газа, так и сжиженного природного газа (СПГ) из России. Полностью он заработает с 1 января 2028 г.

При этом импорт российского газа будет запрещен с 1 января 2026 г. при сохранении переходного периода для действующих контрактов. В частности, краткосрочные контракты, заключенные до 17 июня 2025 г., могут действовать до 17 июня 2026 г., в то время как долгосрочные контракты могут действовать до 1 января 2028 г.

Также были введены дополнительные механизмы мониторинга и уведомления, чтобы предотвратить попадание российского газа в ЕС в рамках транзитных процедур, когда газ проходит через территорию Евросоюза по пути в другое место назначения, не попадая на рынок ЕС, говорится на сайте Совета.